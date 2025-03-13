Не уловка: Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, подчеркнул, что это не является уловкой. Заявление он озвучил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что для того, чтобы избежать манипуляций, необходимо правильно организовать диалог с другой стороной. Лукашенко также рекомендовал опираться только на факты.