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13 марта, 12:28

Не уловка: Лукашенко высказался о временном перемирии на Украине

Лукашенко не считает уловкой предложение о временном перемирии на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, подчеркнул, что это не является уловкой. Заявление он озвучил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что для того, чтобы избежать манипуляций, необходимо правильно организовать диалог с другой стороной. Лукашенко также рекомендовал опираться только на факты.

«Мой вам совет. Только факты!», — высказался Лукашенко.

Напомним, по итогам встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) было заявлено, что Киев готов объявить 30-дневное прекращение огня. Президент Штатов выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине. В Кремле заявили, что изучают эти заявления, и призвали «не забегать вперёд». Тем временем многие политики и эксперты убеждены, что перемирие необходимо ВСУ для усиления.

Ушаков: 30-дневное перемирие на Украине — это временная передышка для ВСУ
Ушаков: 30-дневное перемирие на Украине — это временная передышка для ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / roibu

Оксана Попова
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