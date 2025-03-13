Лукашенко назвал условие, при котором удастся договориться по Украине
Лукашенко: Договориться по Украине получится, когда Россия достанет козыри
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором удастся договориться об урегулировании на Украине. По его словам, Россия обладает «большими козырями», поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва «их достанет».
«У них большие козыри, как (президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — поделился белорусский лидер.
Напомним, что сегодня проходит встреча Лукашенко и главы государства Владимира Путина. В ходе переговоров президент Белоруссии поделился, что не считает уловкой предложение о временном перемирии на Украине. Он отметил, что для того, чтобы избежать манипуляций, необходимо правильно организовать диалог с другой стороной. Лукашенко также рекомендовал опираться только на факты.
Life.ru