Лукашенко назвал условие, при котором удастся договориться по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором удастся договориться об урегулировании на Украине. По его словам, Россия обладает «большими козырями», поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва «их достанет».

«У них большие козыри, как (президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — поделился белорусский лидер.