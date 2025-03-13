Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

В эти минуты в Кремле проходит встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава российского государства поприветствовал гостя, заявив, что Москва ждёт Лукашенко на празднование Дня Победы 9 Мая.

«Очень ждём вас 9 мая, а до этого в Волгограде проведём большой форум, посвященный окончанию Второй мировой войны. Рады вас видеть, ещё раз поздравляю с перевыбором на должность президента Белоруссии. Желаю вам всего доброго, братскому белорусскому народу всего доброго», — подчеркнул Путин.