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13 марта, 12:15

Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле

В эти минуты в Кремле проходит встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава российского государства поприветствовал гостя, заявив, что Москва ждёт Лукашенко на празднование Дня Победы 9 Мая.

Путин и Лукашенко начали встречу в Кремле. Видео © Telegram/Кремль. Новости

«Очень ждём вас 9 мая, а до этого в Волгограде проведём большой форум, посвященный окончанию Второй мировой войны. Рады вас видеть, ещё раз поздравляю с перевыбором на должность президента Белоруссии. Желаю вам всего доброго, братскому белорусскому народу всего доброго», — подчеркнул Путин.

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Напомним, сегодня, 13 марта, лидер Белоруссии Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Москве. На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным он планирует обсуждение развития сотрудничества и международной ситуации. Затем будет подписан пакет документов. Эта встреча Путина и Лукашенко вызвала ажиотаж у журналистов: на мероприятие в Кремль пришло рекордное количество представителей СМИ, причём не только российских и белорусских, но и международных агентств.

Обложка ©

Telegram/Кремль. Новости

Александра Вишнякова
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