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13 марта, 12:12

Лукашенко заявил, что Белоруссия ещё не получила ракеты «Орешник» от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что страна на данный момент не получила ракеты «Орешник» от России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что страна на данный момент не получила ракеты «Орешник» от России. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что страна на данный момент не получила ракеты «Орешник» от России.

«Ещё нет «Орешника». Работаем», — пояснил белорусский лидер.

Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооруженных сил по территории России с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет развернут и в его республике в ближайшее время, недалеко от Смоленска.

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Оксана Попова
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