Лукашенко заявил, что Белоруссия ещё не получила ракеты «Орешник» от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что страна на данный момент не получила ракеты «Орешник» от России. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что страна на данный момент не получила ракеты «Орешник» от России.
«Ещё нет «Орешника». Работаем», — пояснил белорусский лидер.
Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооруженных сил по территории России с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет развернут и в его республике в ближайшее время, недалеко от Смоленска.