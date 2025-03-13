Журналисты мировых СМИ аккредитовались на встречу Путина и Лукашенко

На встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремль пришло рекордное количество журналистов, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Среди аккредитованных — не только российские и белорусские репортеры, но и представители международных агентств, таких как AFP и Reuters, а также корреспонденты из Китая и Индии, что стало неожиданным.

Журналисты ожидают комментариев Путина о прекращении огня и мирных переговорах. Обсуждения с Лукашенко начнутся не раньше 14:00 по московскому времени, после чего состоятся расширенные переговоры, обед и пресс-конференция, где каждая сторона сможет задать по три вопроса.