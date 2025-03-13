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13 марта, 11:05

Журналисты мировых СМИ аккредитовались на встречу Путина и Лукашенко

Журналист Колесников: На встречу Лукашенко и Путина аккредитованы мировые СМИ

На встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремль пришло рекордное количество журналистов, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Среди аккредитованных — не только российские и белорусские репортеры, но и представители международных агентств, таких как AFP и Reuters, а также корреспонденты из Китая и Индии, что стало неожиданным.

Журналисты ожидают комментариев Путина о прекращении огня и мирных переговорах. Обсуждения с Лукашенко начнутся не раньше 14:00 по московскому времени, после чего состоятся расширенные переговоры, обед и пресс-конференция, где каждая сторона сможет задать по три вопроса.

Однако Лукашенко часто нарушает это правило, охотно делясь своими мыслями и предоставляя слово журналистам. Тем временем репортеры отдыхают в буфете.

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Напомним, что сегодня пройдёт совместная пресс-конференция Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоится по итогам их переговоров. Ожидается, что обсуждаемые темы будут охватывать широкий спектр вопросов, включая двусторонние отношения и текущую международную обстановку. Белорусский лидер уже прибыл в Москву.

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Life.ru

Оксана Попова
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