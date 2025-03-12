Кремль: Путин встретится с Лукашенко 13 марта
Президент России Владимир Путин 13 марта встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в РФ. Для белорусского политика эта поездка станет первой после переизбрания главой государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко обсудят основные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества стран, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, актуальные международные темы.
«Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов», — сообщили в Кремле.
Ранее визит Лукашенко анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал главу соседней республики всегда желанным в РФ гостем.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. Александр Лукашенко победил на них с новым рекордом — его поддержали 86,82% избирателей. Он избран до 2030 года.
Life.ru