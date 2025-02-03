Лукашенко избран президентом Белоруссии до 2030 года с новым рекордом

Центризбирком Белоруссии подтвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Во время заседания было установлено, что политика поддержали 86,82 процента избирателей, которые приняли участие в голосовании.

«Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5.136.293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении ЦИК.

К слову, он установил рекорд. На президентских выборах 2020 года Лукашенко получил 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, а в 1994 году, во втором туре, — 80,34%.