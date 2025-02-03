Лукашенко избран президентом Белоруссии до 2030 года с новым рекордом
ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на выборах президента
Центризбирком Белоруссии подтвердил победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Во время заседания было установлено, что политика поддержали 86,82 процента избирателей, которые приняли участие в голосовании.
«Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5.136.293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании», — говорится в сообщении ЦИК.
К слову, он установил рекорд. На президентских выборах 2020 года Лукашенко получил 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, а в 1994 году, во втором туре, — 80,34%.
Напомним, что выборы президента в Беларуси прошли 26 января. Действующий президент также проголосовал, прихватив с собой своего шпица по имени Умка. Освещать это событие в Минске отправился журналист Габриел Кэлин. Однако его путь домой в Молдову через Польшу оказался прерван: там его не пропустили через границу без объяснения причин. Блогера выручили друзья из России и Беларуси, которые помогли ему добраться до Кишинева.
Life.ru