Life.ru узнал, как Лукашенко отпразднует победу на выборах президента Белоруссии
Life.ru: Лукашенко не будет отмечать переизбрание, у него сугубо рабочий график
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет отменять рабочие дела ради празднования победы на выборах. Об этом Life.ru рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос, ждёт ли политика какой-то особенный праздник по случаю переизбрания.
«График у президента сугубо рабочий — мероприятия, телефонные звонки», — сообщила Эйсмонт.
Напомним, что выборы президента в Белоруссии состоялись 26 января. Явка избирателей составила 85,7 процента. Действующий президент также принял участие в голосовании, прихватив с собой своего шпица Умку. По итогам выборов Александр Лукашенко получил более 87% голосов. Четверо его соперников — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — суммарно набрали около семи процентов голосов.
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