Life.ru узнал, как Лукашенко отпразднует победу на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет отменять рабочие дела ради празднования победы на выборах. Об этом Life.ru рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт в ответ на вопрос, ждёт ли политика какой-то особенный праздник по случаю переизбрания.