«Скотство»: Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу
Молдавского блогера Кэлина не пустили в Польшу после поездки в Белоруссию
Молдавского блогера Габриэла Кэлина не пустили в Польшу. Обложка © Telegram / Кэлин
Молдавского блогера Габриэла Кэлина не пустили в Польшу, когда он возвращался с пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он пытался въехать в страну на автобусе, но ему отказали пограничники.
«Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали», — написал Кэлин в соцсетях.
Он заявил, что сотрудники погранслужбы рекомендовали ему отправиться на родину самолётом, хотя прямого сообщения между столицами нет. Кэлин решил, что МИД Польши не признаёт результат выборов в Белоруссии.
Позже он заявил, что благодаря помощи друзей из России и Белоруссии ему удалось выйти из этой непростой ситуации и скоро он окажется дома.
«Несмотря на польское скотство на границе, поездка в Беларусь произвела на меня самое хорошее впечатление. Добрые, правильные люди. Замечательная страна. Скоро обо всем этом расскажу и покажу», — добавил блогер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию на границе как непростую. Он обсудил основные моменты и утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году.