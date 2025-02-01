«Скотство»: Посетившему Белоруссию молдавскому блогеру отказали во въезде в Польшу

Молдавского блогера Габриэла Кэлина не пустили в Польшу, когда он возвращался с пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он пытался въехать в страну на автобусе, но ему отказали пограничники.

«Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали», — написал Кэлин в соцсетях.

Он заявил, что сотрудники погранслужбы рекомендовали ему отправиться на родину самолётом, хотя прямого сообщения между столицами нет. Кэлин решил, что МИД Польши не признаёт результат выборов в Белоруссии.

Позже он заявил, что благодаря помощи друзей из России и Белоруссии ему удалось выйти из этой непростой ситуации и скоро он окажется дома.

«Несмотря на польское скотство на границе, поездка в Беларусь произвела на меня самое хорошее впечатление. Добрые, правильные люди. Замечательная страна. Скоро обо всем этом расскажу и покажу», — добавил блогер.