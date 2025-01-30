Лукашенко назвал ситуацию на границе «непростой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию на границе как непростую. Он обсудил основные моменты и утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Также белорусский лидер подчеркнул, что важно не только защищать границу, но и своевременно выявлять потенциальные угрозы. Об этом сообщает БелТА.
«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — заявил Лукашенко.
Президент добавил, что для охраны белорусских границ задействованы все силовые структуры, от милиции до военных, так как обеспечить защиту более 3,6 тысячи километров исключительно пограничными войсками сложно. Кроме охраны границ, необходимо обеспечивать защиту от возможных угроз.
Напомним, что Лукашенко выиграл на президентских выборах в Белоруссии с итогом более 87% голосов. Праздновать свою победу он никак не стал, отдав предпочтение сугубо рабочему графику. С победой на выборах главу Белоруссии поздравили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Life.ru