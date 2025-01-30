Лукашенко назвал ситуацию на границе «непростой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию на границе как непростую. Он обсудил основные моменты и утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году. Также белорусский лидер подчеркнул, что важно не только защищать границу, но и своевременно выявлять потенциальные угрозы. Об этом сообщает БелТА.

«Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников», — заявил Лукашенко.