Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

«В последние годы мы с господином президентом [Белоруссии. — Прим. Life.ru] поддерживали тесные контакты, совместными усилиями планировали и направляли развитие китайско-белорусских отношений, а также вывели отношения между двумя странами на исторически самый высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства», — сказал в своей речи председатель КНР.