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Регион
27 января, 11:45

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 360b, Drop of Light

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 360b, Drop of Light

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах президента, передаёт Центральное телевидение Китая.

«В последние годы мы с господином президентом [Белоруссии. — Прим. Life.ru] поддерживали тесные контакты, совместными усилиями планировали и направляли развитие китайско-белорусских отношений, а также вывели отношения между двумя странами на исторически самый высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства», — сказал в своей речи председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее поддержание дружественных отношений с Минском имеет для Пекина огромное значение. Китайский лидер подчеркнул, что готов и дальше тесно сотрудничать для углубления взаимовыгодного сотрудничества двух стран и благополучия народа.

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Напомним, 26 января состоялись выборы президента в Белоруссии. Явка составила 85,7%. Действующий лидер тоже пришёл на избирательный участок, захватив с собой шпица Умку. По результатам голосования Лукашенко набрал свыше 87% голосов избирателей. Соперники — Сергей Сыранков, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — суммарно получили порядка 7% голосов.

Ольга Сливченко
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