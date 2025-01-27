Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах. Лидеры также сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает агентство БелТА.
Напомним, выборы в Белоруссии прошли 26 января. Лукашенко проголосовал в сопровождении своего шпица Умки. После этого он провёл пресс-конференцию, которая длилась больше четырёх часов. На ней белорусский лидер заявил, что Запад подтолкнул «неопытного болтуна» Зеленского против РФ, осудил «одуревшего» Илона Маска и пригрозил злопыхателям «Орешником». По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко по итогам голосования набирает 86,82% голосов.