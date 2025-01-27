Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах. Лидеры также сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов. Об этом сообщает агентство БелТА.