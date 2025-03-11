«Всегда желанный гость»: Песков раскрыл, когда Лукашенко приедет в Москву

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда желанный гость в России. Его следующая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на текущую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет. Напомним, лидер Белоруссии поставил перед правительством задачу найти редкоземелы и другие минералы на территории страны. Он уверен, что работа в данном направлении обеспечит будущее развитие республики.