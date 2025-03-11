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11 марта, 09:52

«Всегда желанный гость»: Песков раскрыл, когда Лукашенко приедет в Москву

Песков: Путин на этой неделе встретится с Лукашенко в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко всегда желанный гость в России. Его следующая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на текущую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Александр Григорьевич всегда желанный гость в нашей стране», — подчеркнул Песков, отметив, что планируется официальный визит, а переговоры ожидаются «очень субстантивные».

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Ранее Песков заявил, что Путин готов к обсуждению сотрудничества по добыче и разработке редкоземельных металлов со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако на данный момент чёткого плана на этот счёт нет. Напомним, лидер Белоруссии поставил перед правительством задачу найти редкоземелы и другие минералы на территории страны. Он уверен, что работа в данном направлении обеспечит будущее развитие республики.

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Life.ru

Александр Юнашев
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