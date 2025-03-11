Лукашенко: Советский народ дорого заплатил за победу в Великой Отечественной

Празднование Дня Победы не является воспеванием войны, а данью памяти одержавшего в ней победу советского народа. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводит агентство БелТа.

«Это не проявление нашей воинственной политики, как бы это кому-то ни хотелось таким образом представить. Нам просто очень высокой ценой досталась Победа, и мы очень хорошо знаем всю тяжесть потерь, которые принесла нам война», — пояснил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, та война отняла жизнь у каждого третьего жителя Белоруссии, а территория и экономика республики были превращены в руины. Он напомнил, что в 1945 году фашизм пал благодаря подвигу советских людей, а вся Европа с облегчением вздохнула и вернулась к мирной жизни. В знак признания огромного вклада белорусского народа в борьбу с фашистами Белоруссия вошла в число стран-учредительниц ООН.

Лукашенко подметил, что священная память о героях-освободителях, забота о ветеранах, уход за памятниками и недопустимость изменения истории — основа политики и идеологии Республики Беларусь в её современном виде.