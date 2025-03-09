Опрос показал, как изменилось отношение украинцев к Дню Победы
КМИС: День Победы и День Труда остаются самыми нелюбимыми праздниками украинцев
День Победы и День труда продолжают оставаться одними из наименее популярных праздников на Украине, показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС). На обратном конце списка с самыми высокими результатами оказались Рождество и Пасха.
По данным социсследования, популярность Дня Победы в 2025 году составила 12%, хотя в 2024 году этот показатель достигал 11%, а в 2021-м — 30%. День труда же признают лишь 5% респондентов. Лидеры рейтинга — Рождество и Пасха — набрали 70% и 69% соответственно.
А ранее опрос показал, что 64% украинцев поддерживают проведение прямых переговоров с Россией. Этот показатель вырос почти в два раза с января 2024 года. При этом 91% опрошенных выступают против переговоров США и РФ без участия Незалежной.
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