Опрос показал рост числа довольных своим финансовым положением россиянок

Почти половина — 47% — российских женщин довольны своим заработком и не считают, что им нужен дополнительный источник дохода. Об этом говорят результаты исследования, которое накануне 8 Марта провёл финансовый маркетплейс «Сравни». В опросе участвовали 1,5 тысячи россиянок.

Согласно опросу, 36% опрошенных заявили о том, что активно ищут новые источники дохода, в то время как 17% планируют воспользоваться банковскими продуктами для достижения этой цели. Кроме того, 51% россиянок уже инвестировали средства в депозиты или планируют сделать это в ближайшее время. 35% заявили, что накапливают наличные, 11% предпочитают хранить накопления в валюте, а 3% занимаются инвестициями, приводит данные исследования «Газета.ru».

Ещё 53% респонденток заявили, что не считают себя финансово грамотными, но стремятся такими стать. 27% опрошенных ощущают себя уверенно в обращении с деньгами, а 20% пока что только постигают эту сферу. 55% участниц исследования планируют только крупные покупки и обязательные платежи, тогда как 22% заранее расписывают расходы. 14% женщин ещё не занимаются ведением бюджета, но собираются начать, а 9% сознательно отказались от финансового планирования.