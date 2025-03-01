Советы от бизнес-психолога: Как нужно действовать, чтобы увеличить доходы

Люди не увеличивают свои доходы, если сосредотачиваются на количестве труда, а не на его качестве. Бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина в беседе с Пятым каналом сообщила, как нужно действовать, чтобы увеличить доходы.

Бизнес-психолог — о способах увеличения заработка. Видео © Пятый канал

По её мнению, для увеличения дохода важнее не количество выполненной работы, а её качество. Чрезмерные нагрузки могут привести к выгоранию и снижению продуктивности. Рекомендуется освоить более востребованные навыки, изучить новые методы работы и повышать свою квалификацию.

Специалист рекомендует составить план карьерного развития, чтобы знать, какая ситуация рисуется на рынке труда и сколько получают работники вашего уровня в других местах. Кроме того, Зиннатуллина советует постоянно экспериментировать с новыми направлениями. Это может быть как собственный бизнес, так и фриланс или совершенно иная сфера деятельности. Начать стоит с небольших шагов, например, с временной работы или реализации небольшой бизнес-идеи.