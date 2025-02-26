Работающие россияне финансируют уже 86% пенсий пожилых

В 2024 году в пенсионной системе было зафиксировано резкое сокращение базового дефицита. Это произошло из-за роста зарплат, сообщает РБК со ссылкой на документы Социального фонда России.

ИЗ отчётности СФР следует, что взносы с заработной платы теперь обеспечивают 86% финансирования страховых пенсионных выплат, в то время как два года назад этот показатель находился только на уровне 67%. Это представляет собой заметное улучшение поскольку раньше дефицит компенсировался за счёт трансфертов из федерального бюджета.

По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, на улучшение ситуации указывают три важных фактора. Рост зарплат повысил объёмы страховых взносов в 2024 на 17,8%, повышение пенсионного возраста способствовало сокращению числа новых пенсионеров, поскольку многие люди продолжают работать дольше. С 2017 года общее количество пенсионеров снизилось на 2,3 миллиона человек. Пенсии индексируют основываясь на данных об инфляции. Поскольку заработные платы увеличиваются быстрее, чем темпы инфляции, разрыв между доходами от взносов и расходами на выплату пенсий сокращается, сообщает издание.