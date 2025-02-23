Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии уже в марте

В марте 2025 года пенсионеры, отпраздновавшие свой 80-летний юбилей в феврале, получат увеличение пенсии. Как сообщил в беседе с RG.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, размер этой прибавки превысит 10 тысяч рублей.

Фиксированная выплата будет увеличена до 8907,7 рублей, а также пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на компенсационную выплату в размере 1314 рублей. В итоге общая прибавка к пенсии составит 10 221,7 рублей.

Кроме того, Балынин отметил, что с декабря 2024 года по март 2025 года размер страховой пенсии для этой категории граждан увеличится на 14 тысяч рублей. Это изменение направлено на поддержку пожилых людей и улучшение их финансового положения.