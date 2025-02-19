В России с 1 апреля проиндексируют пенсии

Правительство России намерено увеличить социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что для этих целей в федеральном бюджете заложено около 85 миллиардов рублей.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек», — сказал он в разговоре с журналистами.