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Регион
19 февраля, 14:40

В России с 1 апреля проиндексируют пенсии

Котяков: С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%

Правительство России намерено увеличить социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля этого года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что для этих целей в федеральном бюджете заложено около 85 миллиардов рублей.

«Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2025 году она составит 14,75%. Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек», — сказал он в разговоре с журналистами.

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Ранее Life.ru писал, что с 1 марта текущего года увеличатся некоторые социальные выплаты. Приятные нововведения затронут не всех, а лишь представителей определённых категорий получателей.

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Shutterstock / FOTODOM / acidmit

Мария Любицкая
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