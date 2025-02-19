Сенатор Епифанова: Пенсии по старости с 2026 года будут назначать автоматически

С 2026 года в России пенсии по старости начнут назначать в беззаявительном порядке. Социальный фонд (СФР) сам примет решение о выплатах и уведомит об этом их получателей за месяц до наступления нужного возраста, сообщила РИА Новости член Совета Федерации РФ Ольга Епифанова.

По словам сенатора, сейчас указанный алгоритм работает лишь со страховыми пенсиями, пенсиями по инвалидности, соцпенсиями по потере кормильца и пенсиями детям, родители которых неизвестны. Если же будущий пенсионер решит отсрочить получение выплат для получения повышающих коэффициентов в дальнейшем, он должен подать в Соцфонд соответствующее заявление.

«В 2026 году право выхода на пенсию по старости будут иметь 59-летние женщины и 64-летние мужчины при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — подчеркнула Епифанова.