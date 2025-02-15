В Госдуме перечислили ключевые доплаты к пенсии в 2025 году
Депутат Чаплин: Северная надбавка станет ключевой среди доплат пенсионерам в РФ
Россияне могут получить дополнительную выплату к своей пенсии, которая будет зависеть от ряда факторов: регион проживания, трудовой стаж, возраст, состояние здоровья и профессия. Самым ярким примером является северная надбавка, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Никита Чаплин.
Он объяснил, что такая выплата положена пенсионерам, которые проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в похожих условиях.
«Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8», — отметил депутат.
Пенсионеры, относящиеся к льготным категориям, включая чернобыльцев, ветеранов и Героев Труда, также имеют право на получение ежемесячной выплаты. Она включает в себя бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, а также предоставляет возможность получать лекарства по рецепту врача и другие формы поддержки.
Ранее Life.ru рассказал, что пенсия за март будет значительно ниже, чем в феврале. Это связано с тем, что в последний месяц зимы россияне получат дополнительную выплату за доиндексацию. Напомним, что в январе текущего года пенсии были увеличены на 7,3 процента, однако фактическая инфляция оказалась выше ожидаемой. В связи с этим было принято решение о доиндексации выплат на недостающую сумму.
Life.ru