Совет судей предложил учитывать премии при расчёте пенсий и компенсаций судьям
С целью укрепления социальных гарантий судейского корпуса, Совет судей РФ выступил с инициативой, которая кардинально изменит порядок расчёта пенсий и компенсаций. В проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Закона РФ «О статусе судей в РФ» предлагается учитывать ежеквартальные премии при расчёте выплат судьям и их семьям.
Инициатива предполагает интегрировать одну треть ежеквартальной денежной премии в состав ежемесячного денежного вознаграждения судьи. Данная мера позволит учесть вознаграждения при расчете пенсий, компенсаций и других социальных гарантий для судей.
Согласно нормам действующего законодательства, ежеквартальная премия закреплена в системе оплаты труда судей и является обязательной и фиксированной частью оплаты.
По мнению авторов инициативы, укрепление социальной защищенности судей является фундаментальным элементом их особого конституционного статуса, и предлагаемая реформа станет важным шагом в этом направлении.
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