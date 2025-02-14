Совет судей предложил учитывать премии при расчёте пенсий и компенсаций судьям

С целью укрепления социальных гарантий судейского корпуса, Совет судей РФ выступил с инициативой, которая кардинально изменит порядок расчёта пенсий и компенсаций. В проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Закона РФ «О статусе судей в РФ» предлагается учитывать ежеквартальные премии при расчёте выплат судьям и их семьям.

Инициатива предполагает интегрировать одну треть ежеквартальной денежной премии в состав ежемесячного денежного вознаграждения судьи. Данная мера позволит учесть вознаграждения при расчете пенсий, компенсаций и других социальных гарантий для судей.

Согласно нормам действующего законодательства, ежеквартальная премия закреплена в системе оплаты труда судей и является обязательной и фиксированной частью оплаты.

По мнению авторов инициативы, укрепление социальной защищенности судей является фундаментальным элементом их особого конституционного статуса, и предлагаемая реформа станет важным шагом в этом направлении.