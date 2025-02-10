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Регион
10 февраля, 15:14
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Освободившего причастных к теракту в «Крокусе» судью могут лишить неприкосновенности

Mash: Судью Ярыжева из Ингушетии могут посадить за сговор с экстремистами

Алихана Ярыжева — судью из Ингушетии, освободившего от наказания членов группировки, связанных с терактом в «Крокусе» и подрывом «Невского экспресса», — могут лишить неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности. Его подозревают в сговоре с членами экстремистской группировки баталхаджинцев*.

Как стало известно Mash, в ближайшее время Высшая квалификационная коллегия судей приступит к рассмотрению представления о снятии неприкосновенности с судьи из Назрани. Ярыжева подозревают в предварительном сговоре с членами экстремистской группировки баталхаджинцев*. Ранее он освободил из-под стражи членов семей радикалов, которые были причастны к взрыву состава «Невский экспресс». В ходе задержания у них были найдены гранатомёт, граната и пистолет Макарова, однако они остались на свободе.

Рассматривается версия о том, что судья выносил приговоры по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетия Магомеда Аушева, который настаивал на менее строгом наказании для экстремистов-баталхаджинцев*.

В результате они отделались условным сроком. Но тут в дело вмешалась прокуратура, в результате чего Аушев потерял свой статус судьи и оказался под следствием. Теперь правоохранители добрались до Ярыжева. Баталхаджинцы*, с которыми судья мог быть в одной связке, оказались замешаны в двух резонансных преступлениях, включая передачу оружия и патронов террористам из «Крокуса» и участие в убийстве генерала Игоря Кириллова, где их задачей было обеспечение боевиков транспортом и жильём по указанию СБУ.

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Ранее стало известно о задержании экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Правоохранители повязали женщину в аэропорту Баку по требованию Генеральной прокуратуры России. Позднее Хахалеву выпустили из-под стражи и передали под надзор полиции.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
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