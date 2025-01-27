Скандальную «золотую судью» Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была задержана в аэропорту Баку по запросу Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ лишила Хахалеву ее полномочий и первого квалификационного класса из-за значительных прогулов. По данным ВККС, экс-судья отсутствовала на рабочем месте в течение 128 дней. Специальная комиссия выяснила, что с 2017 года Хахалева почти не участвовала в рассмотрении дел, а в 2019 году ей удалось участвовать лишь в более чем ста судебных разбирательствах.

Уголовное дело против нее было возбуждено в мае 2022 года по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. Разрешение на возбуждение дела было получено от Высшей квалификационной коллегии судей в декабре 2021 года. 8 декабря 2021 года Хахалева покинула Россию, вылетев в Ереван.

Хахалева стала известна летом 2017 года из-за скандала, связанного со свадьбой своей дочери, на которой выступали популярные российские артисты. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Сообщалось, что организация этого мероприятия стоила семье экс-судьи 2 миллиона долларов, однако после проверки совет судей установил, что реальная стоимость составила около 4,5 миллиона рублей.