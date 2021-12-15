Скандальная судья Хахалева потеряла неприкосновенность: Как она зарабатывала и где может скрываться "Непотопляемая", "Судья на миллион", "Золотая судья" — так называли краснодарскую судью Елену Хахалеву. Теперь она сама может стать фигурантом уголовного дела. Лайф вспомнил, чем она знаменита. 15 декабря, 18:22 14831 14831 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / pyatigorsk_online, © Shutterstock

"Прикасаемая"

Сегодня Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) по просьбе председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина лишила неприкосновенности 53-летнюю Елену Хахалеву. Бывшего зампреда Краснодарского краевого суда подозревают в совершении преступлений. Раньше Хахалева казалась непотопляемой, но серия расследований Лайфа пошатнула её позиции.

Бывшая судья Елена Хахалева. Кадр из видео YouTube / Россия 24

Год назад Елене Хахалевой пришлось сложить судейские полномочия. Причин было достаточно: сомнения в подлинности её диплома, подозрения в коррупции и связях с мафиози, свадьба дочери с предполагаемым бюджетом в $2 млн. Однако формально Высшая квалификационная коллегия судей уволила её за 127 прогулов без уважительной причины. Следствие попросило у ВККС разрешения возбудить уголовное дело против Хахалевой по статьям 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц) и 292 (служебный подлог, повлёкший нарушение прав граждан и государства). По версии следствия, Хахалева незаконно получила почти 1,2 млн рублей в качестве зарплаты за прогулянные дни и скрыла свои невыходы на работу.

— Экс-судья, хоть и лишена всех регалий с лета 2020 года, продолжала оставаться спецсубъектом, потому что до сих пор обжалует своё увольнение, — объяснил близкий к следствию источник Лайфа. Теперь статус спецсубъекта с Хахалевой снят. По совокупности обвинений ей может грозить до 14 лет колонии.

Елена Хахалева испробовала уже все методы защиты. Она даже написала открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждала, что якобы её оклеветали и затравили враги. В Сети появилась информация, что 8 декабря она будто бы покинула Россию и укрылась в Армении. Ряд других источников утверждает, что она прячется в Грузии, откуда родом её бывший муж.

Как Елена Хахалева стала судьёй на миллион

Федеральная судья Елена Хахалева проснулась знаменитой летом 2017 года. В "звезду" мирового масштаба (о ней написали во Вьетнаме, США и Европе) её превратила свадьба дочери Софьи и кубанского следователя Вадима Бадалова. Молодых со сцены краснодарского "Галич холла" поздравили чуть ли не все главные звёзды российской эстрады.

Пышное торжество осудили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеведущая Ксения Собчак и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О подарке молодожёнам — премиальном кроссовере Bentley Bentayga за 17 млн рублей — сообщал журналист Андрей Караулов. Адвокат Сергей Жорин утверждал, что свадьба якобы обошлась в $2 млн.

Свадьба Софьи Хахалевой и следователя Вадима Бадалова в 2017 году

Скандал удалось замять. Свадьба стоила "всего" 5 млн рублей — уточнил Совет судей Краснодарского края. Банкет оплатил бывший муж судьи Роберт Хахалев — крупный фермер, заработавший за последние пять лет, по собственному признанию, 287 млн рублей. Приглашённые звёзды выступили бесплатно. Меладзе оказался его родным кузеном, Кобзон и Павлиашвили — близкими друзьями, Басков — дорогой гость. А Bentley никакого не было.

Неудивительно, что Совет судей Краснодарского края горой встал на защиту коллеги. Наталья — сестра Елены Хахалевой — практикующая судья с 2008 года и занимает кресло зампредседателя квалификационной коллегии. То есть именно Наталья могла выносить вердикт, когда на сестру Елену жаловались. Недавно на пенсию вышел сват Хахалевой, экс-председатель президиума краевого суда Александр Чернов. Его внучка замужем за сыном Елены Хахалевой.

Грузинские связи

Грузинский журнал "Алиа" рассказывал, как в конце 80-х студентка Елена Хахалева закрутила роман в Сухуми с Робертом Зилпимиани. Тот якобы никогда не скрывал связей с грузинскими криминальными авторитетами. Затем Зилпимиани стал Хахалевым, эту фамилию он бережно сохранил и после развода. Поселилась пара в престижном микрорайоне Краснодара "Сельскохозяйственный институт" на улицах Алма-Атинской, 209 и Урицкого, 35. Это два добротных особняка, располагающихся вплотную друг к другу. Судя по карте, они составляют часть одного разросшегося имения. Согласно базам данных, Елена и Роберт Хахалевы также занимали пару коттеджей поскромнее на улицах Школьной, 12 и Комсомольской, 17 в станице Новоивановской.

Имение Хахалевых в Краснодаре

Злые языки говорят, что Роберт Хахалев якобы был знаком с вором в законе Ревазом Бухникашвили (Пецо). А тот якобы был смотрящим за районом Кубани от лидера отечественного криминалитета Аслана Усояна (Деда Хасана) — тогда главы крупного мафиозного клана.

По центру женщина, похожая на Елену Хахалеву. Второй слева вверху Пецо Бухникашвили. © Twitter / Alexander

В архивах хранится видеозапись допроса Пецо от 1997 года, где он рассказывает, что жил в Краснодаре у некой Хахалевой Лены. В подтверждение публиковались фотографии. Елена Хахалева отрицала, что на них она.

В конце 90-х Хахалева с супругом открыли в Краснодаре сразу несколько агрокомпаний. Но позже молодая предпринимательница стала адвокатом, а уже в 2010 году была назначена федеральным судьёй. Пока она судила, Роберт Хахалев занимался фермерством и ростовщичеством. В недавнем прошлом он владел микрокредитной компанией "Тополь", где в долг дают под 40% годовых.

В краснодарских судах рассматривались десятки дел, где он подавал иск на должников и получал их земли в уплату долга. Кубанские фермеры неоднократно заявляли, что деятельность Роберта Хахалева якобы очень похожа на типичный рейдерский захват. Примечательно, что его иски к должникам рассматривали подчинённые Елены Хахалевой, которая тогда возглавляла коллегию по административным спорам. Региональные журналисты подсчитали: сейчас Роберт Хахалев через доверенных лиц якобы владеет 7 тыс. га земли на Кубани.

Роберт Хахалев. Фото © elenahahaleva.org

Как основанная Робертом Хахалевым микрокредитная организация "Тополь" выбивает долги, Лайфу рассказал краснодарский бизнесмен Виталий Иваненко.

— У меня есть земля, на которой я хотел построить рынок. Заложил участок в "Тополе" на кабальных условиях, возвёл павильоны. Неожиданно их арестовали как самострой, несмотря на то что у меня на руках были все разрешения, согласования и техпаспорт. Считаю, такую ситуацию мои кредиторы создали специально, вступив в сговор с городскими властями. Закон был на моей стороне, и арест я через суд снял. Однако во время простоя рынка обслуживать кредит я не мог. В итоге набежала сумасшедшая сумма — полмиллиарда рублей. Такое ощущение, что меня банкротят, чтобы отобрать землю. Сейчас я безуспешно сужусь с "Тополем". Ведут моё дело бывшие подчинённые экс-судьи Елены Хахалевой. Основатель "Тополя" — её бывший муж, — сокрушается Иваненко.

Чехарда с дипломом

На протяжении всей карьеры Елену Хахалеву обвиняли в подделке диплома Тбилисского госуниверситета (ТГУ), на основании которого она стала сначала адвокатом, а затем и судьёй. Этот компромат на неё нарыли общественники. Вот какой ответ они получили из Грузии.

Чёрным по белому: "Диплом на имя Хахалевой не зарегистрирован и не зафиксирован". А дальше следите за напёрстками! Совет судей Краснодарского края выяснил, что Хахалева на самом деле поступила в 1985 году не в ТГУ, а в Абхазский госуниверситет (АГУ) в Сухуми. Затем разразился грузино-абхазский конфликт, и студентов АГУ спешно перевели в Сухумский филиал ТГУ, который сейчас носит название Сухумский госуниверситет (СГУ) и располагается в Тбилиси. И вот этот вуз выдал Совету судей Краснодарского края справку, подтверждающую обучение Хахалевой. Однако вскоре начальник канцелярии СГУ Манана Циколия заявила: "Я никакой справки от имени Сухумского госуниверситета не выдавала". Конфуз!

Тогда Хахалева подала в тбилисский суд иск на СГУ с требованием признать факт выдачи диплома и выиграла! Против неё на этом процессе боролся юрист Леван Давитая.

— Сухумский университет — чёрная дыра, которую в 90-х использовали многие. Архив там был уничтожен в 1992–1993 годах во время военных действий. Вуз несколько раз ловили на продаже дипломов, — говорил Давитая.

Ещё один удивительный факт об образовании Хахалевой раскопал адвокат по уголовным делам Андрей Салмин: он выяснил, что в 1985–1990 годах будущая судья училась в Кубанском госуниверситете на биофаке и подрабатывала ветеринаром.

Особняки в Краснодаре, Барселоне, Дубае и Тбилиси

У Елены Хахалевой очень много влиятельных врагов. Сама она неоднократно намекала на Андрея Коровайко, владельца ростовского агроконцерна "Покровский". Как бы то ни было, в Сети бесперебойно работают целые сайты, исправно поставляющие компромат на кубанскую судью. "Сливы" почти всегда подтверждаются. Например, выписки из ЕГРН свидетельствуют, что судья действительно владела участком площадью 851 кв. м по адресу СНТ "Излучина-Кубань", ул. Ветлова, 5. Местные жители видели, как там парковался премиальный седан Audi A8L с красивыми номерами. Эта машина зарегистрирована на некоего Андрея Болдырева. Судя по базе СПАРК, он профессиональный водитель.

На мать судьи, 77-летнюю Ольгу Хахалеву, предположительно, оформлено сразу два Рorsche Сayenne Turbo. Своему зятю-следователю Хахалевы якобы подарили паркетник Mercedes GLS 63 AMG, зарегистрированный на Татьяну Михайлик, она давний деловой партнёр Роберта Хахалева по микрокредитной организации "Тополь".

Фото © Telegram / go338

На таких автомобилях нужно въезжать в огромные кованые ворота аристократического особняка. И с этим тоже проблем нет. Помимо особняков в Краснодаре, участка в СНТ "Излучина-Кубань" и Новоивановской станице, которыми Хахалевы точно владели, их семье ещё приписывают апартаменты на 69-м этаже башни "Федерация" в комплексе "Москва-Сити", загородный участок в подмосковном Одинцове, квартиру-студию в Барселоне, виллу в Дубае и лофт на улице Котэ Марджанишвили в Тбилиси.

Профессиональная судья Елена Хахалева понимала, что рано или поздно за ней придут, поэтому, скорее всего, она уже давно избавилась от ценного имущества и перевела деньги в укромные места.

Авторы Егор Пережогин