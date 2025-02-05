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Регион
5 февраля, 14:26

Скандальную экс-судью Хахалеву выпустили из-под стражи в Баку

Азербайджанское агентство АПА: Экс-судья Хахалева передана под надзор полиции

Бывшая судья Елена Хахалева. Обложка © Кадр из видео / YouTube / Россия 24

Бывшая судья Елена Хахалева. Обложка © Кадр из видео / YouTube / Россия 24

Апелляционный суд Баку отменил арест экс-судьи Елены Хахалевой и передал её под надзор полицейских. Об этом докладывает азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что данное решение было принято 4 февраля в результате рассмотрения апелляции Хахалевой. Кроме того, документы об экстрадиции бывшей судьи в настоящее время находятся на рассмотрении.

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Напомним, Хахалева стала известна летом 2017 года из-за скандала, связанного со свадьбой своей дочери, на которой выступали популярные российские артисты. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Уголовное дело против нее было возбуждено в мае 2022 года по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. Уже 27 января 2025 года она была задержана в аэропорту Баку по запросу Генеральной прокуратуры России.

Николай Рюмин
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