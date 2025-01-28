Вилла для «золотой судьи». Куда бежала Елена Хахалева и что у неё осталось в России Life.ru выяснил, какая недвижимость есть у задержанной экс-судьи Елены Хахалевой в Тбилиси и Дубае, а также сколько её семья могла заработать на распродаже роскошных особняков в Краснодаре. 28 января, 16:18 Бывшая судья Елена Хахалева. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tjancy, © kraevoi--krd.sudrf.ru

В чём Елену Хахалеву подозревают, откуда и куда она летела

Экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку при попытке пройти паспортный контроль на рейс до Дубая. Между властями Азербайджана и России решается вопрос о её экстрадиции. «Непотопляемая» Хахалева находилась в международном розыске с весны 2022 года. В нашей стране ей грозит до 14 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Следственный комитет России инкриминирует Елене Хахалевой незаконное получение зарплаты в краевом суде на общую сумму 1,2 млн рублей. Как считают силовики, бывшая судья без уважительных причин не вышла на работу 127 раз в 2016–2019 годах, однако в табеле учёта рабочего времени её помечали как присутствующую. Формально из-за многочисленных прогулов Хахалеву и уволили.

В феврале 2022-го против неё возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог». К тому моменту Елена Хахалева уже как пару месяцев жила в Тбилиси. Её адвокаты настаивают, что она навещала родственников, но серьёзно заболела и вынужденно задержалась, потом отправилась лечиться в Баку и намеревалась продолжить лечение в Дубае.

Сама Елена Хахалева называла своё уголовное преследование политическим и отказывалась возвращаться на родину.





В Тбилиси семья экс-судьи могла пользоваться лофтом с террасой за 30 млн рублей в сталинском доме на площади Марджанишвили, а в Дубае — виллой с бассейном за 90 млн рублей на искусственном острове Джумейра. Возможно, бывшая служительница Фемиды направлялась именно на свою виллу.

Что стало с особняками и бизнесом в Краснодаре, которые связывали с Хахалевой

Life.ru заметил, что все три особняка в Краснодаре, которыми долгое время пользовались члены семьи Елены Хахалевой, выставлялись на продажу.









Похоже, уже ушёл с молотка за 65 млн рублей трёхэтажный кирпичный коттедж со спортзалом, кинотеатром и корпусом для прислуги на улице Алма-Атинской.

Закрыто объявление о продаже за 39 млн рублей камерного, но стильного особняка на улице Кропоткина. Классический фасад, внутри отделка из премиум-материалов.







Больше всего, 80 млн рублей, просили за эксклюзивное, «напоминающее райский уголок» имение с зимним садом, библиотекой, бильярдной и домом для прислуги на улице Урицкого. Объявление тоже закрыто.

Подчёркивается, что каждый из этих домов продавался с мебелью и техникой.

— Покупателю остаётся все, что вы видите на фото, — написано во всех объявлениях якобы от лица собственника.





Скорее всего, продавец очень спешил и находился не в России. Тем не менее, несмотря на эту продажу, кое-что у семьи Хахалевой в Краснодаре могло остаться.

Согласно судебным материалам, дочь Хахалевой, Софья Бадалова, ещё недавно сдавала за миллион рублей в месяц помещения торгового центра «Арбат» на улице Красной. Речь о самом центре города. Раньше арендатором выступал крупный госбанк, сейчас — сетевой магазин. Не исключено, что остальными площадями в ТЦ тоже владеет Бадалова.

ТЦ «Арбат» в Краснодаре

Сын Елены Хахалевой, Кирилл, три месяца назад учредил компанию в сфере управления недвижимостью ФК «Инфинити». Возможно, через это юрлицо управляется одноимённый торговый комплекс на улице Петра Метальникова.

Кто такая Елена Хахалева

Бывший председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елена Хахалева проснулась знаменитой летом 2017 года. Не только в России, даже в США, Европе и Азии заговорили о пышной свадьбе её дочери Софьи и следователя Вадима Бадалова. Молодожёнам подарили Bentley Bentayga, со сцены краснодарского «Галич-холла» их поздравили чуть ли не все главные звёзды российской эстрады. Но скандал замяли.

Оказалось, торжество обошлось не в $2 млн, как написала пресса, а в 5 млн рублей. Bentley тоже никакого не было. Оплатила всё не скромная судья, а её бывший муж, крупный фермер Роберт Хахалев. Все звёзды на банкете выступали бесплатно, так как оказались близкими ему людьми. Валерий Меладзе — кузеном, Вера Брежнева — женой второго кузена, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон — друзьями, ну а Басков — просто дорогой гость.

Если Елену Хахалеву экстрадируют и осудят только за незаконное получение зарплаты, это будет похоже на историю с Аль Капоне, которого подозревали во всех смертных грехах, но посадили за неуплату налогов.

Хахалеву подозревали в наличии паспорта Грузии, в подделке диплома, в связях с грузинским вором в законе Пецо Бухникашвили, в организации мошеннической схемы по незаконному взысканию неустоек с автоконцернов. У её бывшего мужа Роберта Хахалева тоже пятна на репутации: его неоднократно подозревали в рейдерском захвате земель и зданий с помощью связей в суде.

Но самые страшные подозрения касались зятя, кубанского следователя Вадима Бадалова. Он очень странно расследовал так и не раскрытое дело об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Заказанная редакцией почерковедческая экспертиза показала, что Бадалов мог фальсифицировать протокол осмотра с целью уничтожения улик.

В биографии Елены Хахалевой множество загадок и несоответствий. Она рассказывает, что родилась в Тбилиси, но, судя по архивам, её малая родина — Красноярск.

По сведениям грузинского журнала «Алиа», в конце 80-х она закрутила в Сухуми курортный роман с Робертом Зилпимиани. Тот якобы не скрывал связей с грузинскими криминальными авторитетами. Пикантность была в том, что на тот момент у Хахалевой был муж — Василий Требушной. Она решительно развелась с Василием, вернула себе девичью фамилию и подарила её новому мужу Роберту. Эту фамилию он сохранит и после развода.

Интересно, что брат Роберта Хахалева, Давид Зилпимиани, сейчас заседает в парламенте Грузии. О его политических воззрениях всё скажут соцсети: он там размещает флаги Евросоюза и Украины. А раньше Давид был маститым грузинским медиамагнатом, получившим деньги на вещание от Запада.

Авторы Пётр Егоров