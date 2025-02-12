Первый в России случай: На Урале мэр так не хочет занимать пост, что пошла в суд
Новый мэр Берёзовского Маслакова судится с депутатами, которые избрали её главой
Евгений Писцов (в очках) и Юлия Маслакова. Фото © URA.RU / Размик Закарян
Новый мэр Берёзовского (Свердловская область) и по совместительству жена водителя экс-мэра Евгения Писцова Юлия Маслакова подала в суд на Гордуму, чтобы не занимать высокий пост. Об этом пишет адвокат Андрей Еланцев, который участвовал в конкурсе по выборам мэра.
«Юлия Маслакова, избранная главой Берёзовского, подала в суд на Думу. Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает своё же избрание», — сообщил он.
По словам Еланцева, СМИ называют Маслакову «техническим кандидатом», который был нужен Писцову для создания иллюзии выбора. Он заявил, что местные жители заинтересованы в замене мэра.
До 14 февраля новый глава Берёзовского должна принять присягу. Но по данным источника URA.ru, Маслакова не сделает этого, и будет назначен новый конкурс.
Напомним, что ранее мэр Берёзовского проиграл выборы жене своего водителя. Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но регламент не позволил убрать её имя из бюллетеней. В итоге она получила 17 голосов, тогда как Писцов — лишь 6.