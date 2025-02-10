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Регион
10 февраля, 03:22

Губернатор Камчатки Солодов сменил почти весь состав краевого правительства

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Обложка © Telegram / kamgov41

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Обложка © Telegram / kamgov41

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сменил значительную часть региональной власти, включая Председателя Правительства Евгения Чекина. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Необходима реорганизация ряда направлений нашей деятельности, в которых накопились серьёзные проблемы», — отметил Солодов.

Обязанности Чекина будет исполнять зампредседателя Юлия Морозова. Также покидает должность зампред Роман Василевский, его место займёт Сергей Тюлькин, который будет отвечать за министерства природных ресурсов, сельского хозяйства и по чрезвычайным ситуациям.

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Оксана Герасимова, депутат Законодательного собрания, станет новым вице-губернатором и будет координировать работу заместителей. Евгения Позднякова назначили зампредом, ответственным за министерство финансов и национальные проекты. Заместитель Александра Лебедева возглавит новый межвузовский кампус, в то время как министерство спорта перейдёт под руководство Павла Ясевича. Виктория Сивак займётся вопросами здравоохранения.

Напомним, что в конце января на Камчатке арестовали врио главы города Елизово Леонида Богратеона. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий, речь идёт о присвоении премий себе и начальству.

Лия Мурадьян
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