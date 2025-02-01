Арестован мэр города на Камчатке, который выписал себе премии на 1 млн рублей
И. о. мэра камчатского Елизово Богратеона арестовали за превышение полномочий
Леонид Богратеон в суде. Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края
Временно исполняющего обязанности (врио) главы города Елизово Леонида Богратеона заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.
Врио главы Елизово на Камчатке Леонида Богратеона ведут в суд. Видео © Telegram / Прокуратура Камчатского края
«Врио главы Елизовского городского поселения избрана мера пресечения. Он подозревается в превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ)», — указано в сообщении.
Напомним, о задержании Богратеона сообщалось накануне. Он подозревается в присвоении премий себе и своему начальству. По данным следствия, фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении главе поселения, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 1 млн рублей.