Арестован мэр города на Камчатке, который выписал себе премии на 1 млн рублей

Временно исполняющего обязанности (врио) главы города Елизово Леонида Богратеона заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Напомним, о задержании Богратеона сообщалось накануне. Он подозревается в присвоении премий себе и своему начальству. По данным следствия, фигурант издал распоряжения о выплате себе премии, а также вознаграждении главе поселения, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 1 млн рублей.