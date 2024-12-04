«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 04:35

Мэра Камчатки уволят после драки и уголовки

Мэр Елизово Гаглошвили будет уволен после уголовки за хулиганство

Артём Гаглошвили. Обложка © Официальный сайт Правительства Камчатского края

Артём Гаглошвили. Обложка © Официальный сайт Правительства Камчатского края

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили в связи с утратой доверия после того, как он был осуждён за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артёма Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», — заявил Солодов.

Судом установлено, что инцидент произошёл 22 июля 2023 года на одной из баз отдыха Камчатки, где Гаглошвили, не реагируя на замечания персонала, нарушал общественный порядок и нанёс несколько ударов кулаком по голове владельцу заведения. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и приговорил к трём годам условного заключения с испытательным сроком в четыре года.

Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии
Бывший мэр Владивостока уходит на СВО вместо отбывания 15 лет в колонии
Анатолий Цейко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar