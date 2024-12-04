Мэра Камчатки уволят после драки и уголовки
Мэр Елизово Гаглошвили будет уволен после уголовки за хулиганство
Артём Гаглошвили. Обложка © Официальный сайт Правительства Камчатского края
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили в связи с утратой доверия после того, как он был осуждён за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артёма Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», — заявил Солодов.
Судом установлено, что инцидент произошёл 22 июля 2023 года на одной из баз отдыха Камчатки, где Гаглошвили, не реагируя на замечания персонала, нарушал общественный порядок и нанёс несколько ударов кулаком по голове владельцу заведения. Суд признал его виновным по статье о хулиганстве и приговорил к трём годам условного заключения с испытательным сроком в четыре года.