Мэра Камчатки уволят после драки и уголовки

Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили в связи с утратой доверия после того, как он был осуждён за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Третьего декабря вынесено судебное решение в отношении Артёма Гаглошвили, главы города Елизово. Он получил условный срок по статье о хулиганстве. Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь, прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», — заявил Солодов.