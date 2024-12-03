Мэр второго по величине города на Камчатке получил условный срок за хулиганство

Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине населенного пункта полуострова, Артёма Гаглошвили к трём годам условного заключения за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Гаглошвили, который также является депутатом, был избран на пост главы Елизовского городского поселения 30 ноября 2023 года на сессии местного собрания депутатов. Он сменил Олега Мартынюка, ушедшего с должности по собственному желанию в сентябре 2023 года. 7 февраля 2024 года Гаглошвили был исключён из партии «Единая Россия» за подрыв авторитета органов власти. Это решение было принято политсоветом после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

По данным следствия и суда, в период с 22 на 23 июля 2023 года Гаглошвили, находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений применил насилие и нанес мужчине множественные удары по голове. Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком четыре года.