Mash: У главы Бугульминского района Закирова нашли тайные квартиры на 60,3 млн

У главы Бугульминского района Татарстана Линара Закирова нашли незадекларированные квартиры на 60,3 миллиона рублей. Прокуратура призывает обратить их в государственный бюджет, сообщает Mash Iptash.

Как пишет телеграм-канал, ответчиками по прокурорскому иску стал не только Закирова, но и его кузен Альберт Газизов, а также мама Фатыма Закирова. По версии следствия, чиновник оформил на них свою недвижимость.

Всего у Закирова нашли шесть дорогостоящих объектов недвижимости, тогда как его официальный доход такой роскоши не позволяет. Речь идёт о двух квартирах его мамы в Казани — общая стоимость свыше 18,3 миллиона, а площадь одного из жилищ превышает 125 квадратов. А ещё у Фатымы Закировой есть квартира в московском ЖК «Сердце столицы». Сейчас всё это имущество под арестом.