70 объектов: Раскрыта информация о недвижимости Макаревича* на территории России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* может быть владельцем порядка 70 объектов недвижимости на территории России. Такие данные привёл глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью изданию NEWS.ru.

Бородин отметил, что Макаревич*, находясь за пределами РФ, активно критикует российскую власть, а также политику Владимира Путина и действия в рамках специальной военной операции (СВО). По мнению руководителя ФПБК, настало время для введения изменений в законодательство, предусматривающих обязательное зачисление доходов иностранных агентов на специальные счета, что позволит ограничить их финансовые возможности в стране.

Также Бородин выразил мнение, что дети лиц, признанных иноагентами, должны нести ответственность за поступки родителей. Исключение, по его словам, может быть сделано только для тех, кто готов «отдать долг Родине». В связи с этим активист предложил отправить сына Макаревича* Ивана на службу в зону СВО.

Ранее SHOT писал, что Макаревич* выступает на корпоративах перед россиянами за 100 тысяч евро (≈10 млн рублей). Вечеринка должна быть не в РФ, а в гримёрке организаторы обязаны поставить 9 бутылок алкоголя для разогрева, в том числе водку и виски