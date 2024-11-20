«Шах и мат»: Закон о спецсчетах лишит звёзд-иноагентов «кормушки» в России
Володин заявил, что иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт РФ и россиян
Максим Галкин (Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В России перекроют сбежавшим за рубеж иноагентам возможность обогащаться за счёт нашей страны и сограждан. Так прокомментировал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин принятие в первом чтении законопроекта о введении рублёвых спецсчетов для таких лиц.
«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — отметил он.
Володин напомнил, что сейчас в списках иностранных агентов значится 493 человека. Он подчеркнул, что иноагенты поливают Россию грязью из-за рубежа, но это им не мешает обогащаться за счёт россиян, пуская потом свои доходы на поддержку Киева.
Напомним, депутаты Госдумы в первом чтении утвердили законопроект, предусматривающий введение для иностранных агентов специальных счетов в рублях, куда будут зачисляться их доходы за результаты интеллектуальной деятельности. Иноагенты смогут распоряжаться деньгами только после того, как будут исключены из реестра Минюста. Также средства можно будет использовать исключительно в пределах России без возможности вывести их за границу.