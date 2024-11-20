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20 ноября, 13:58

«Шах и мат»: Закон о спецсчетах лишит звёзд-иноагентов «кормушки» в России

Володин заявил, что иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт РФ и россиян

Максим Галкин (Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Максим Галкин (Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В России перекроют сбежавшим за рубеж иноагентам возможность обогащаться за счёт нашей страны и сограждан. Так прокомментировал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин принятие в первом чтении законопроекта о введении рублёвых спецсчетов для таких лиц.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — отметил он.

Володин напомнил, что сейчас в списках иностранных агентов значится 493 человека. Он подчеркнул, что иноагенты поливают Россию грязью из-за рубежа, но это им не мешает обогащаться за счёт россиян, пуская потом свои доходы на поддержку Киева.

Иноагентам разрешат продавать имущество в России только через спецсчета
Иноагентам разрешат продавать имущество в России только через спецсчета

Напомним, депутаты Госдумы в первом чтении утвердили законопроект, предусматривающий введение для иностранных агентов специальных счетов в рублях, куда будут зачисляться их доходы за результаты интеллектуальной деятельности. Иноагенты смогут распоряжаться деньгами только после того, как будут исключены из реестра Минюста. Также средства можно будет использовать исключительно в пределах России без возможности вывести их за границу.

Татьяна Миссуми
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