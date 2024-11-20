«Шах и мат»: Закон о спецсчетах лишит звёзд-иноагентов «кормушки» в России

В России перекроют сбежавшим за рубеж иноагентам возможность обогащаться за счёт нашей страны и сограждан. Так прокомментировал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин принятие в первом чтении законопроекта о введении рублёвых спецсчетов для таких лиц.

«Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её граждан. Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчет принят в первом чтении. Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов», — отметил он.