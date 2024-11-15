Чиновнику из Калининградской области дали восемь лет строгого режима за взятку на миллион

Славский районный суд Калининградской области вынес приговор первому заместителю главы администрации Славского муниципального округа. Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 13 миллионов рублей.

Как сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ, дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ по Калининградской области.

Замглавы администрации Славского района приговорён к восьми годам за взятку. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Следствие установило, что в августе 2022 года администрация округа заключила контракт на ремонт дороги на сумму 5,2 млн рублей. Чиновник потребовал от подрядчика взятку в размере 1,3 млн рублей в обмен на содействие в подписании актов выполненных работ и обещание новых контрактов. С февраля 2023 года по март 2024 года он получил 1 млн рублей. 7 марта 2024 года, при передаче очередной части суммы, подсудимый был задержан с поличным.

Приговором суда ему также запрещено занимать государственные должности сроком на восемь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.