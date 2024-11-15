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15 ноября, 18:33

Чиновнику из Калининградской области дали восемь лет строгого режима за взятку на миллион

Замглавы администрации Славского района приговорён к восьми годам за взятку

Славский районный суд Калининградской области вынес приговор первому заместителю главы администрации Славского муниципального округа. Чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 13 миллионов рублей.

Как сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления СК РФ, дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ по Калининградской области.

Замглавы администрации Славского района приговорён к восьми годам за взятку. Видео © Telegram / Калининградский Следком

Следствие установило, что в августе 2022 года администрация округа заключила контракт на ремонт дороги на сумму 5,2 млн рублей. Чиновник потребовал от подрядчика взятку в размере 1,3 млн рублей в обмен на содействие в подписании актов выполненных работ и обещание новых контрактов. С февраля 2023 года по март 2024 года он получил 1 млн рублей. 7 марта 2024 года, при передаче очередной части суммы, подсудимый был задержан с поличным.

Приговором суда ему также запрещено занимать государственные должности сроком на восемь лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Ранее в Подмосковье задержали первого замглавы Бронниц по делу о взятке. Следствие установило, что в июле 2021 года администрация г.о. Бронницы заключила контракт с компанией на благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на сумму более 158 млн рублей. Заместитель главы города потребовал 5% от суммы контракта, что составило не менее 9 млн рублей, чтобы избежать проблем при выполнении и принятии работ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Анатолий Цейко
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