В Подмосковье задержали первого замглавы Бронниц по делу о взятке в 9 миллионов

Первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы задержали по подозрению в получении взятки в размере 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Там не назвали имя задержанного, но, по информации на сайте города, эту должность занимает Михаил Батурин.

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области задержан первый заместитель главы администрации г. о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в июле 2021 года администрация г.о. Бронницы заключила контракт с компанией на благоустройство парка в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на сумму более 158 млн рублей. Заместитель главы города потребовал 5% от суммы контракта, что составило не менее 9 млн рублей, чтобы избежать проблем при выполнении и принятии работ. В итоге объём выполненных работ не соответствовал техническому заданию, что опустошило бюджет более чем на 7,4 млн рублей.