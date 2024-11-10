Суд арестовал имущество семьи обвиняемого во взятке экс-сотрудника МВД Сатюкова

По решению суда в Москве арестовано имущество, принадлежащее семье экс-сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова. Ранее его заочно арестовали по обвинению в получении взятки на сумму 5 миллиардов рублей. Об этом говорится в судебных документах.

«В ходе расследования уголовного дела получены сведения, что в фактическом владении и пользовании обвиняемого находится значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг), находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц», — сказано в материалах, передаёт ТАСС.

Большая часть арестованной недвижимости принадлежала брату, а также родителям Сатюкова. Это же коснулось его собственной семьи — супруги и детей. Уголовное дело против мужчины было возбуждено в августе 2023 года по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Вторым обвиняемым по данному делу проходит его коллега Дмитрий Соколов. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Как утверждает следствие, Сатюков и Соколов, угрожая уголовным преследованием, навязали покровительство системному администратору одной из криптобирж, зарегистрированной в Сингапуре.