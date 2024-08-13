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13 августа, 06:29

Суд арестовал 30 счетов миллиардеров из МВД Соколова и Сатюкова

РИАН: "Миллиардеры из МВД" Соколов и Сатюков оформляли счета на доверенных лиц

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении рекордной взятки в пять миллиардов рублей, владели деньгами и активами на брокерских и банковских счетах, оформленных на доверенных лиц. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Как пишет РИА "Новости", суд арестовал 30 счетов. Они открывались фигурантами в том числе в крупных банках.

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Напомним, Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова уличили в вымогательстве у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Фигурантов заочно арестовали, они успели сбежать за грагрцице. По некоторым данным, экс-полицейские могут находиться в Дубае, где один из них имеет апартаменты в небоскрёбе "Бурдж-Халифа". Их объявили в международный розыск и лишили имущества в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Матвей Константинов
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