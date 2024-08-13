Суд арестовал 30 счетов миллиардеров из МВД Соколова и Сатюкова

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые в получении рекордной взятки в пять миллиардов рублей, владели деньгами и активами на брокерских и банковских счетах, оформленных на доверенных лиц. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова уличили в вымогательстве у администратора криптовалютной биржи World Exchange Services Pte. Ltd. Алексея Иванова (Билюченко). Фигурантов заочно арестовали, они успели сбежать за грагрцице. По некоторым данным, экс-полицейские могут находиться в Дубае, где один из них имеет апартаменты в небоскрёбе "Бурдж-Халифа". Их объявили в международный розыск и лишили имущества в РФ.