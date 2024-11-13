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Регион
13 ноября, 13:03

В телефоне арестованного за взятки ректора обнаружили 11 порнороликов

Ректору ВГУ Ендовицкому предъявили обвинение в незаконном обороте порно

Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ

Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, арестованный по обвинению во взятках, столкнулся с новым обвинением — в «незаконном обороте порнографических материалов». В его телефоне были обнаружены 11 порнороликов.

10 октября Ленинский районный суд закрыл заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Ендовицкого. Это решение было принято по ходатайству как адвоката, так и государственного обвинителя, а также с поддержкой самого экс-ректора. Согласно информации Mash, дело связано с интимными видеозаписями с участием различных девушек, которые были найдены на телефоне Дмитрия.

Появилось видео провальной защиты диссертации жены задержанного за взятку ректора ВГУ
Появилось видео провальной защиты диссертации жены задержанного за взятку ректора ВГУ

Ендовицкий был задержан 17 июня по наводке председателя диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной, которая была приговорена к двум годам условно в 2022 году. Как следует из материалов дела, она получила от Ендовицкого 1,5 миллиона рублей за докторскую диссертацию его жены.

Марина Фещенко
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