В телефоне арестованного за взятки ректора обнаружили 11 порнороликов

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, арестованный по обвинению во взятках, столкнулся с новым обвинением — в «незаконном обороте порнографических материалов». В его телефоне были обнаружены 11 порнороликов.

10 октября Ленинский районный суд закрыл заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Ендовицкого. Это решение было принято по ходатайству как адвоката, так и государственного обвинителя, а также с поддержкой самого экс-ректора. Согласно информации Mash, дело связано с интимными видеозаписями с участием различных девушек, которые были найдены на телефоне Дмитрия.