В телефоне арестованного за взятки ректора обнаружили 11 порнороликов
Ректору ВГУ Ендовицкому предъявили обвинение в незаконном обороте порно
Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий, арестованный по обвинению во взятках, столкнулся с новым обвинением — в «незаконном обороте порнографических материалов». В его телефоне были обнаружены 11 порнороликов.
10 октября Ленинский районный суд закрыл заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения для Ендовицкого. Это решение было принято по ходатайству как адвоката, так и государственного обвинителя, а также с поддержкой самого экс-ректора. Согласно информации Mash, дело связано с интимными видеозаписями с участием различных девушек, которые были найдены на телефоне Дмитрия.
Ендовицкий был задержан 17 июня по наводке председателя диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной, которая была приговорена к двум годам условно в 2022 году. Как следует из материалов дела, она получила от Ендовицкого 1,5 миллиона рублей за докторскую диссертацию его жены.