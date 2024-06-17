В Москве задержан ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий
Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ
Ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве. По данным Mash, его подозревают в даче взятки. По предварительным данным, речь идёт о сумме около полутора миллионов рублей. По данным телеграм-канала, такую сумму два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.
Ректор ВГУ также занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД России по Воронежской области и является депутатом местной областной думы. А сам Воронежский государственный университет является одним из крупнейших высших учебных заведений страны и одним из ведущих научных центров государства.
А ранее ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.