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17 июня, 07:36

В Москве задержан ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий

Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ

Дмитрий Ендовицкий — российский экономист, ректор Воронежского государственного университета, профессор, доктор экономических наук. Обложка © vk.com / ВГУ

Ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве. По данным Mash, его подозревают в даче взятки. По предварительным данным, речь идёт о сумме около полутора миллионов рублей. По данным телеграм-канала, такую сумму два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

Ректор ВГУ также занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД России по Воронежской области и является депутатом местной областной думы. А сам Воронежский государственный университет является одним из крупнейших высших учебных заведений страны и одним из ведущих научных центров государства.

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А ранее ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности после скандала с задержанием нескольких её подчинённых по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "всерую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране.

Марина Калегина
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