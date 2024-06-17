В Москве задержан ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий

Ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве. По данным Mash, его подозревают в даче взятки. По предварительным данным, речь идёт о сумме около полутора миллионов рублей. По данным телеграм-канала, такую сумму два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

Ректор ВГУ также занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД России по Воронежской области и является депутатом местной областной думы. А сам Воронежский государственный университет является одним из крупнейших высших учебных заведений страны и одним из ведущих научных центров государства.