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12 июня, 12:10

"50 человек на место": Садовничий рассказал о самых популярных среди абитуриентов факультетах МГУ

Ректор МГУ Садовничий назвал самые популярные новые факультеты

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова входит в число лучших университетов мира и на протяжении нескольких десятилетий занимает топовое место в российских рейтингах, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий, получивший сегодня звание Героя Труда. В беседе с Life.ru он назвал самые популярные у абитуриентов факультеты.

Ректор МГУ Садовничий назвал три самых популярных у абитуриентов факультета. Видео © Life.ru

"Мы создали около 20 новых факультетов, которые отвечают на вызовы времени. И вот среди новых факультетов такие, как факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов, мировой политики и так далее. Они оказались популярными сейчас, то есть мы угадали вот стык наук, где ребятам интересно. Конкурс там 50 человек на место, правда там наборы небольшие", — отметил Садовничий.

По его словам, также у абитуриентов пользуются стабильной популярностью такие большие факультеты, как мехмат, физфак и биофак. Конкурс там, конечно, не такой заоблачный — примерно восемь человек на место, резюмировал Садовничий.

Ранее Life.ru сообщал, что президент Владимир Путин присвоил Виктору Садовничему звание Героя Труда. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце и по традиции приурочена ко Дню России.

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Кадр из видео Life.ru

Александр Юнашев
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