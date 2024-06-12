"50 человек на место": Садовничий рассказал о самых популярных среди абитуриентов факультетах МГУ

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова входит в число лучших университетов мира и на протяжении нескольких десятилетий занимает топовое место в российских рейтингах, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий, получивший сегодня звание Героя Труда. В беседе с Life.ru он назвал самые популярные у абитуриентов факультеты.

Ректор МГУ Садовничий назвал три самых популярных у абитуриентов факультета. Видео © Life.ru

"Мы создали около 20 новых факультетов, которые отвечают на вызовы времени. И вот среди новых факультетов такие, как факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов, мировой политики и так далее. Они оказались популярными сейчас, то есть мы угадали вот стык наук, где ребятам интересно. Конкурс там 50 человек на место, правда там наборы небольшие", — отметил Садовничий.

По его словам, также у абитуриентов пользуются стабильной популярностью такие большие факультеты, как мехмат, физфак и биофак. Конкурс там, конечно, не такой заоблачный — примерно восемь человек на место, резюмировал Садовничий.