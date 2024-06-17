Появилось видео провальной защиты диссертации жены задержанного за взятку ректора ВГУ
SHOT: Жена задержанного за взятку ректора ВГУ провалила защиту диссертации
Жена задержанного за взятку ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого Елена не смогла ответить на вопросы комиссии, защищая диссертацию, поэтому степень ей не дали. После этого супруг решил обеспечить ей докторскую степень незаконным путём. Видео защиты опубликовал SHOT.
Неудачная защита диссертации Елены Ендовицкой. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, после провального выступления перед комиссией с диссертацией по теме "Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем" Ендовицкий дал взятку в полтора миллиона рублей, чтобы выбить жене учёную степень.
В афере также участвовал заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета Юрий Трещевский. Следствие выяснило, что мужчина был посредником при передаче денег.
Ранее Life.ru сообщал, что Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки в размере полтора миллиона рублей. Известно, что он занимает пост председателя Общественного совета ГУ МВД России по Воронежской области и является депутатом местной областной думы. При этом ВГУ — это один из крупнейших высших учебных заведений страны и один из ведущих научных центров государства.