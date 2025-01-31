Мэр города на Камчатке задержан за незаконные премии себе и своему начальству

И. о. мэра города Елизово на Камчатке Леонид Богратеон был задержан за присвоение премий себе и своему начальству, что обошлось бюджету более чем в миллион рублей. Об этом сообщает Amur Mash.

По предварительным данным, в 2024 году временный градоначальник увеличил бонусы к своей основной зарплате, а также к зарплате Артёма Гаглошвили — мэра, который в прошлом году был признан виновным в хулиганстве и получил условный срок.

Прокуратура, узнав о данных махинациях, передала материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело за превышение полномочий.

Елизово — город на Камчатке в 40 км от краевой столицы. В нем проживают около 35 тысяч человек.