Мэр города на Камчатке задержан за незаконные премии себе и своему начальству
И. о. мэра Елизова Богратеон задержан за незаконные премии самому себе
Леонид Богратеон. Фото © Amur Mash
И. о. мэра города Елизово на Камчатке Леонид Богратеон был задержан за присвоение премий себе и своему начальству, что обошлось бюджету более чем в миллион рублей. Об этом сообщает Amur Mash.
По предварительным данным, в 2024 году временный градоначальник увеличил бонусы к своей основной зарплате, а также к зарплате Артёма Гаглошвили — мэра, который в прошлом году был признан виновным в хулиганстве и получил условный срок.
Прокуратура, узнав о данных махинациях, передала материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело за превышение полномочий.
Елизово — город на Камчатке в 40 км от краевой столицы. В нем проживают около 35 тысяч человек.
В декабре 2024 года губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился об увольнении мэра Елизово Артёма Гаглошвили из-за утраты доверия, после того как он был осуждён за хулиганство. Судом было установлено, что инцидент произошёл 22 июля 2023 года на одной из баз отдыха в регионе. Гаглошвили, игнорируя замечания сотрудников, нарушал общественный порядок и несколько раз ударил владельца заведения. В результате суда он был признан виновным по статье о хулиганстве и получил три года условного заключения с испытательным сроком в четыре года.