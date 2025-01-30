Мэр российского города проиграл выборы жене своего водителя
Мэр Берёзовского Писцов проиграл выборы жене своего водителя
Евгений Писцов (в очках) и Юлия Маслакова. Обложка © URA.RU / Размик Закарян
Мэр Берёзовского (Свердловская область) Евгений Песцов проиграл выборы Юлии Маслаковой, которая оказалась женой его водителя. Эта информация быстро распространилась в Telegram и СМИ, и была подтверждена URA.ru источником в местной администрации.
На звонок корреспондента Маслакова не ответила, а Писцов отказался комментировать личную жизнь подчиненных. Стоит отметить, что он возглавлял город почти 15 лет.
Голосование за нового мэра состоялось 30 января. Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но регламент не позволил убрать её имя из бюллетеней. В итоге она получила 17 голосов, тогда как Писцов — лишь 6. По информации агентства, Маслакова должна будет принять присягу в течение 15 дней, но, скорее всего, этого не произойдёт, и будет объявлен новый конкурс. Изначально её рассматривали как спойлера для Писцова, который, несмотря на поддержку губернатора, не может наладить отношения с депутатами.
Ранее чиновник из Рязани угодил в эпицентр крупного скандала, после того как закатил тайный корпоратив стоимостью 800 тысяч рублей. Речь идёт о главе Управления земельных ресурсов и имущественных отношений городской мэрии Евгении Кириченко, который был вынужден добровольно покинуть пост.