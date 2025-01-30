Мэр российского города проиграл выборы жене своего водителя

Голосование за нового мэра состоялось 30 января. Маслакова попыталась снять свою кандидатуру, но регламент не позволил убрать её имя из бюллетеней. В итоге она получила 17 голосов, тогда как Писцов — лишь 6. По информации агентства, Маслакова должна будет принять присягу в течение 15 дней, но, скорее всего, этого не произойдёт, и будет объявлен новый конкурс. Изначально её рассматривали как спойлера для Писцова, который, несмотря на поддержку губернатора, не может наладить отношения с депутатами.