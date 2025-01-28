Путин призвал всех чиновников пересесть на российские автомобили

Российский президент Владимир Путин считает, что его поручение о пересадке всех чиновников на машины отечественного производства необходимо выполнить полностью и довести до конца. Об этом он заявил в ходе своего визита на завод «АвтоВАЗ» в Самарской области.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — отметил президент.

Путин считает, что в сфере российского автопрома ещё много проблем, одна из которых — определение, «что же такое машина, произведенная в России, и как считать этот уровень локализации». Однако глава государства заверил, что команда профессионалов продолжает разрабатывать критерии. В свою очередь президент уже имеет представление о том, как определить уровень локализации, поэтому сам принимает участие в решении данного вопроса.