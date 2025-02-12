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12 февраля, 04:35

Российских пенсионеров предупредили об уменьшении мартовских пенсий

Экономист Ляшок: Мартовские пенсии будут меньше февральских из-за доиндексации

Мартовская пенсия окажется меньше февральской, так как в последний зимний месяц россияне получат ещё и доплату за доиндексацию. Об этом рассказал экономист, старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

В интервью РИА «Новости» эксперт объяснил, что в январе 2025 года пенсии в России проиндексировали на 7,3%. Однако реальная инфляция оказалась выше предполагаемой, и выплаты были доиндексированы на недостающую разницу. Она и придёт россиянам в феврале. В марте же подобных доплат не предусмотрено.

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А днём ранее Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году. Совокупный рост выплаты составит 9,5%.

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Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Антон Голыбин
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