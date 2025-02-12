Российских пенсионеров предупредили об уменьшении мартовских пенсий

Мартовская пенсия окажется меньше февральской, так как в последний зимний месяц россияне получат ещё и доплату за доиндексацию. Об этом рассказал экономист, старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

В интервью РИА «Новости» эксперт объяснил, что в январе 2025 года пенсии в России проиндексировали на 7,3%. Однако реальная инфляция оказалась выше предполагаемой, и выплаты были доиндексированы на недостающую разницу. Она и придёт россиянам в феврале. В марте же подобных доплат не предусмотрено.