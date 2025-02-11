Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году

На пленарном заседании Госдумы во вторник был одобрен закон о дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров, который прошёл первое чтение и был принят в целом. Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Как писал Life.ru, президент Владимир Путин поручил «задним числом» проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. Пересмотр коснётся также военных пенсий, начисляемых за выслугу лет, по инвалидности и в связи с утратой кормильца, которые были увеличены на 5,1% с 1 октября прошлого года. Законопроект был представлен правительством для обсуждения в начале февраля.

Основная цель новых положений — индексация пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции. В частности, планируется, что размер денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсии, составит 93,59% вместо нынешних 89,83%. Это приведет к увеличению пенсий военным и их семьям на 9,5%.