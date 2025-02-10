Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии до 80 тысяч
Экономист Балынин: На размер пенсии влияет число пенсионных баллов и зарплата
Россиянам назвали четыре фактора, которые влияют на формирование пенсии. В первую очередь размер выплаты зависит от количества заработанных пенсионных баллов, их стоимости и фиксированной суммы. В 2025 году она составляет 8907,70 рублей, а пенсионный балл стоит 145,69 рубля. Чтобы узнать свою пенсию, надо к фиксированной сумме прибавить умноженное на стоимость пенсионного балла общее число баллов, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RG.ru.
Кроме того, количество пенсионных баллов, а значит и сама пенсия, зависят от зарплаты. Поэтому важно, чтобы она была официальной. В некоторых случаях россиянам могут начислить дополнительные пенсионные баллы. Например, их может получить солдат-срочник за службу в армии по призыву или участники СВО.
В-четвёртых, пенсию можно значительно увеличить, если начать её получать гораздо позже положенного времени. В частности, если выйти на пенсию позже на год, то она увеличится на 7%, а если на 10 лет, то выплата станет больше в 2,27 раза. Если изначально пенсия 35423,28 рубля, то, обратившись за ней через год, она будет 37778,20 рубля, а через 10 лет превысит 80 тысяч рублей, объяснил Балинин.
Ранее россиянам рассказали, что надо сделать, чтобы не остаться в старости с одной пенсией. В первую очередь надо начать откладывать деньги, как можно раньше, чтобы при выходе на пенсию была финансовая подушка безопасности. Для этого можно воспользоваться банковскими вкладами, программой долгосрочных сбережений или инвестиционным страхованием жизни. Также можно вложить деньги в акции и облигации и сдавать в аренду пустующее жильё.
Life.ru