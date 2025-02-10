Россиянам рассказали, как увеличить размер будущей пенсии до 80 тысяч

Россиянам назвали четыре фактора, которые влияют на формирование пенсии. В первую очередь размер выплаты зависит от количества заработанных пенсионных баллов, их стоимости и фиксированной суммы. В 2025 году она составляет 8907,70 рублей, а пенсионный балл стоит 145,69 рубля. Чтобы узнать свою пенсию, надо к фиксированной сумме прибавить умноженное на стоимость пенсионного балла общее число баллов, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с RG.ru.

Кроме того, количество пенсионных баллов, а значит и сама пенсия, зависят от зарплаты. Поэтому важно, чтобы она была официальной. В некоторых случаях россиянам могут начислить дополнительные пенсионные баллы. Например, их может получить солдат-срочник за службу в армии по призыву или участники СВО.